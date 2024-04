Zadzwoń, wyślij smsa i odłóż telefon. Do łask wracają komórki, które nie są smart

- Po okresie zachłyśnięcia się dostępem do sieci i eksplorowania także ryzykownych jej obszarów, wielu młodych zaczyna krytycznie patrzeć na przestrzeń cyfrową - mówi Magdalena Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Według danych z USA rośnie sprzedaż telefonów z ograniczoną liczbą funkcji, np. bez połączenia z internetem.

Telefon, który pozwala na wysłanie smsa czy wykonanie połączenia i niewiele więcej. Trochę toporny, z dużą klawiaturą. Połączenie z internetem teoretycznie jest opcją, w praktyce zajmuje tyle czasu, że nie ma to sensu.

To nie wspomnienie komórek z przełomu milenium, ale dumbphone, produkt, który zyskuje popularność, szczególnie wśród pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 1995 r..

"Głopofony" bez internetu i bez negatywnych konsekwencji

Nazwa "dumbphone" (dosłownie: "głupi telefon”" nawiązuje oczywiście do smarfonów, które mieszczą w sobie wiele urządzeń. Dostęp do internetu, wysokiej jakości aparat fotograficzny, płatności, nawigacja, dyktafon, mail, media społecznościowe - smartfony to już nie tylko telefony ale też organizery współczesnego życia.

Nie wszystkim to odpowiada. Użytkownicy serwisu Reddit, którzy wypowiadają się w dyskusji dotyczej dumbphone’ów, podkreślają, że korzystanie z telefonów nieustannie podłączonych do internetu przyczynia się do zwiększonego poczucia niepokoju. Potwierdzają to badania naukowe, z których wynika, że korzystanie ze smartfonów i mediów społecznościowych zwiększa ryzyko występowania zaburzeń psychicznych wśród młodzieży.

Telefony towarzyszą nam w wielu codziennych sytuacjach Shutterstock

- Od dawna powtarzam dorosłym, że młodzi nas kiedyś oskarżą o wszystkie negatywne konsekwencje, których doświadczyli przez to, że nie chcieliśmy się jako społeczeństwo zająć nimi w sieci - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Magdalena Bigaj, twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, autorka książki "Wychowanie przy ekranie". - To przecież dorośli pozwolili na nieskrępowany rozwój nowych technologii, które dzisiaj stanowią tak duże zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. To ci młodzi, którzy dzisiaj kupują "dumbphone’y" będą się z nas nabijać, że byliśmy tak głupi, by pokazywać w sieci własne dzieci i tak zniewoleni, by zamiast być ze swoimi dziećmi, dyskutowaliśmy z obcymi w internecie. Przecież dzieci to wszystko widzą od najmłodszych lat i wyciągają wnioski.

Stąd zwrot w stronę urządzeń, które pozwalają na szybką komunikację, ale nie skłaniają do spędzania godzin na klikaniu w ekran. Chęć ograniczenia czasu spędzonego przed ekranem to jedna z głównych przyczyn rosnącego zainteresowania dumbphone’ami.

Ograniczanie czasu przed ekranem

"Próbowałem już starej Nokii i telefonu z klapką. Szukam zwyczajnego telefonu, bez aplikacji i przeglądarki internetowej"; "Zrezygnowałam z większości aplikacji, oprócz tych do słuchania i bankowej". "Walczę z uzależnieniem od komórki. W końcu zaczynam się od tego uwalniać. Mam nadzieję, że więcej ludzi dołączy do tego ruchu i uwolni się od piekła nieustającego scrollowania" - piszą użytkownicy wątku r/dumbphones na platformie Reddit.

Na razie nie ma mowy o rewolucji, ale eksperci pomału zwracają uwagę na rosnące zainteresowanie powrotem do bardziej uproszczonej wersji aparatów telefonicznych. Według danych firmy HMD Global (producent telefonów Nokia) w 2022 w USA w ciągu miesiąca sprzedawano "dziesiątki tysięcy" egzemplarzy telefonów z klapką. W tym samym czasie globalna sprzedaż aparatów telefonicznych firmy spadała

- Rynek telefonów z klapką wzrósł o 5 procent – mówił w marcu 2023 r. w rozmowie z "Euronews" Lars Silberbauer, dyrektor ds. marketingu Nokia Phones i HMD Global. - W zeszłym roku podwoiliśmy nasz udział w rynku telefonów z klapką. I widzimy, że obecnie ten trend staje się coraz popularniejszy w Europie.

Według firmy badawczej IDC globalne dostawy smartfonów wzrosły o 8 proc. do 289,4 mln sztuk w okresie styczeń-marzec. Samsung zdobył 20,8 proc. udziału w rynku, a jego największy konkurent, Apple, - 17,3 proc.

Czy żeby spróbować odzwyczaić się od smarfona należy kupić dumbphone’a? Autorzy wątku na Reddicie mają prostszą radę: na początek wystarczy zainstalować aplikacje ograniczające czas spędzony przed ekranem.

Przejmowanie kontroli

- Nie dziwi mnie, że młodzi sięgają po telefony bez internetu. Wbrew temu, co wielu mówi o młodzieży w internecie, obserwuję w tym pokoleniu dużą samoświadomośc - tłumaczy Magdalena Bigaj z ICO. - Po okresie zachłyśnięcia się dostępem do sieci i eksplorowania także ryzykownych jej obszarów, wielu młodych zaczyna krytycznie patrzeć na przestrzeń cyfrową. Dostrzegają jej negatywny wpływ na ich samopoczucie, relacje z innymi i inne dziedziny życia. W badaniach mówią: Siostra poradziła mi, żebym nie instalowała TikToka, bo to dziadostwo. Albo: Odinstalowałem aplikacje społecznościowe, nie potrzebuję ich, mam inne zajęcia.

I dodaje: - Nastolatki zawsze buntowały się przeciwko temu, co przyjęte za normę. Jeśli widzą, że całe społeczeństwa pochłonięte są aktywnością w sieci, to się przeciwko temu buntują. W buncie zetek widzę nadzieję na uporządkowanie roli nowych technologii w świecie, choć nie będą mieli łatwo, bo sporo jako dorośli już napsuliśmy.

Podobne zdanie ma Lars Silberbauer z HMD Global. - W tym trendzie tak naprawdę chodzi o to, że ludzie przejmują kontrolę nad własnym życiem. Nad swoim cyfrowym życiem – stwierdził w rozmowie z "Euronews".

Autorka/Autor:Natalia Szostak

Źródło: tvn24.pl