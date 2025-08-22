Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy. Ta grupa jako jedna z pierwszych to odczuwa
Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy. "Nie ma powrotu do rynku pracownika w IT z czasów pandemii, sztuczna inteligencja zabiera już pracę programistom, zwłaszcza tym początkującym" - zauważa piątkowa „Rzeczpospolita”.
Dziennik wyjaśnia, że chociaż część spółek technologicznych na Zachodzie nie kryje, że kolejne serie dużych cięć zatrudnienia mają związek z wdrażaniem AI, to w Polsce większość specjalistów IT nie obawia się na razie konkurencji ze strony sztucznej inteligencji.
Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy dla programistów
Według przytoczonego przez gazetę sondażu agencji zatrudnienia ManpowerGroup, "tylko 23 proc. takich pracowników mówiło o ryzyku zastąpienia ich przez AI i nowe technologie. Częściej obawiali się tańszej konkurencji z zagranicy. I traktują w większości AI jako duże wsparcie w pracy".
Jak podaje "Rzeczpospolita", wkrótce te opinie mogą ulec radykalnej zmianie i zauważa, że "już teraz statystyki dotyczące rekrutacji wskazują, że i w Polsce sztuczna inteligencja zaczęła negatywnie wpływać na rynek pracy w usługach informatycznych, w tym na trzon tego rynku – programistów".
"Pomimo poprawy koniunktury w branży IT i rosnących przychodów spółek nie widać tego w rosnącej liczbie ofert pracy dla specjalistów. W dużej części dlatego, że drastycznie spadł popyt na początkujących juniorów, którzy do niedawna byli wsparciem dla doświadczonych specjalistów (midów i seniorów). Dziś ich rolę przejmuje sztuczna inteligencja" - czytamy.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: everything possible/Shutterstock