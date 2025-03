"Sprawa ważna dla wielu Polaków". Zapowiedź premiera

Zajmiemy się dziś sprawą bardzo ważną dla wielu Polaków. Podniesieniem zasiłku pogrzebowego z czterech tysięcy do siedmiu tysięcy złotych - poinformował we wtorek premier Donald Tusk.

Zgodnie z propozycją od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy miałby wzrosnąć z 4 tys. do 7 tys. zł. Obecna kwota świadczenia pozostaje na tym samym poziomie od 2011 r., co - jak wskazano w uzasadnieniu zmian - nie pokrywa ona nawet większości kosztów pogrzebu, średnio wynoszącego 8-10 tys. zł.

Przekierowanie środków z KPO

W miniony czwartek wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko informował na platformie X, że ministerstwo uzyskało zgodę Stałego Komitetu Rady Ministrów na powołanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obrony w ramach KPO. Do funduszu ma trafić 30 mld zł. Na nowym funduszu mają skorzystać samorządy, które otrzymają wsparcie dla inwestycji podwójnego zastosowania - obronnego i cywilnego - np. drogi i schrony. Inwestycje obejmą również badania obronne i produkcję polskich firm zbrojeniowych.

Polska polityka zagraniczna

Rząd ma zająć się też m.in. projektem rozporządzenia ws. przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w którym znalazły się zapisy odnoszące się do głównych i zapasowych stanowisk kierowania, a także właściwości organów w tych sprawach. Rozporządzenie z założenia ustala również tryb w jakim poszczególne organy przechodzą na określone stanowiska kierowania. Oprócz tego rząd ma rozpatrzyć projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który zakłada zmianę terminu obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na 30 czerwca 2026 r. Zmienić mają się również inne powiązane terminy, określające wejście w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów reformy systemu planowania przestrzennego.

Kolejne punkt obrad to projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich UE, który ma dostosować krajowe standardy do standardów unijnych, oraz projekt noweli ustawy o ochronie zabytków, który przesuwa wejście w życie ustawy liberalizującej przepisy dot. prowadzenia amatorskich poszukiwań zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych lub technicznych do 1 stycznia 2027 r.