Grupa noblistów chce opodatkowania najbogatszych

"Francja znów ma okazję, by pokazać drogę reszcie świata" - zaapelowali ekonomiści: Daron Acemoglu, George Akerlof, Abhijit Banergee, Esther Duflo, Simon Johnson, Paul Krugman i Joseph Stiglitz. Podkreślili, że to właśnie we Francji największe fortuny prosperują szczególnie dobrze: w skali światowej majątek superbogaczy jest równy 14 proc. globalnego PKB , natomiast we Francji fortuny najbogatszych odpowiadają niemal 30 procentom krajowego PKB.

Najbogatsi płacą najniższe podatki

Jak wskazują ekonomiści, badania prowadzone we współpracy z administracją podatkową w wielu krajach wykazały, że posiadacze największych fortun "płacą od zera do 0,6 proc. swojego majątku w postaci podatku dochodowego od osoby. To około 0,6 proc. w krajach takich jak Stany Zjednoczone i 0,1 proc. we Francji". Autorzy listu wyjaśniają, że jest to możliwe, ponieważ superbogacze "mogą strukturyzować swój majątek w celu uniknięcia podatku od dochodów, który zwykle jest fundamentem sprawiedliwości fiskalnej".