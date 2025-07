Zaskakujący ruch Shein w sprawie giełdowego debiutu

"Financial Times" wskazuje, że Shein złożyło wniosek w Hong Konkgu częściowo po to, by wywrzeć nacisk na brytyjskim organie nadzorczym, by ten nie był tak surowy w swoim podejściu i wymagań co do ryzyka i dopuścił do największego potencjalnego debiutu na londyńskiej giełdzie od lat.