Kolejne problemy rosyjskiego giganta gazowego

Zawarcie umowy na zaopatrywanie Chin gazem z Rosji utknęło w impasie - donosi "Financial Times". Po jej zawarciu na chiński rynek docierałby gaz z pól gazowych na zachodzie Rosji, które przed wojną zaopatrywały stary kontynent. W związku z sankcjami nałożonymi na Rosję Gazprom poniósł w zeszłym roku stratę w wysokości 629 mld rubli (6,9 mld USD), największą od co najmniej ćwierć wieku.

Rosyjskie próby zawarcia dużej umowy gazowej z Chinami utknęły w martwym punkcie z powodu tego, co Moskwa postrzega jako nierozsądne żądania Pekinu dotyczące ceny i poziomów dostaw - napisał brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą.

- Chiny wierzą, że czas jest po ich stronie. Mogą poczekać, by wycisnąć z Rosjan najlepsze warunki i poczekać, aż uwaga na relacjach Chiny-Rosja przeniesie się gdzie indziej. Gazociąg można zbudować dość szybko, a złoża gazu są już eksploatowane. Ostatecznie Rosjanie nie mają innej możliwości sprzedaży tego gazu - uważa Aleksandr Gabujew, dyrektor Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie, cytowany przez brytyjski dziennik "Financial Times".

Kluczowa umowa dla rosyjskiego Gazpromu

Jak pisze "FT", twarde stanowisko Pekinu w sprawie gazociągu Siła Syberii 2 unaocznia, do jakiego stopnia w efekcie inwazji Rosji na Ukrainę prezydent Władimir Putin stał się zależny od chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w zakresie wsparcia gospodarczego.

Osoby zaznajomione ze sprawą powiedziały, że Chiny domagają się cen zbliżonych do silnie subsydiowanych rosyjskich cen krajowych i zobowiązały się do zakupu jedynie niewielkiej części planowanej rocznej przepustowości gazociągu wynoszącej 50 mld metrów sześciennych gazu.

"FT" zauważa, że uruchomienie gazociągu zmieniłoby trudną sytuację Gazpromu, rosyjskiego państwowego monopolisty, gdyż na chiński rynek docierałby gaz z pól gazowych na zachodzie Rosji, które przed wojną na Ukrainie zaopatrywały Europę. Gazprom poniósł w zeszłym roku stratę w wysokości 629 mld rubli (6,9 mld USD), największą od co najmniej ćwierć wieku, co było związane ze spadkiem sprzedaży gazu do Europy, która w większym stopniu niż się spodziewano uniezależniła się od rosyjskiej energii.