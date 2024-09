Ponad 40 milionów złotych długu. Kilkaset firm zawiesiło działalność

Branża kurierska zmaga się z rosnącym zadłużeniem, które wynosi już ponad 40 mln złotych. 72 procent zaległości dotyczy niewielkich podmiotów, które mają do spłaty 29,3 mln złotych - przekazał Krajowy Rejestr Długów. W ubiegłym roku decyzję o zawieszeniu działalności podjęło kilkaset firm kurierskich.

Zgodnie z najnowszymi danymi Krajowego Rejestru Długów (KRD), kurierzy mają 40,7 mln zł zaległości, które najmocniej obciążają najmniejsze firmy. Spośród całej kwoty zadłużenia branży kurierskiej, 72 proc. to nieuregulowane zobowiązania jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG); mają one do oddania 29,3 mln zł.