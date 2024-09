Jak się skontaktować z PZU?

We wszystkich miejscowościach, do których docierają pojazdy, klienci PZU z danej okolicy są wcześniej powiadamiani SMS-ami , gdzie powstaną doraźne punkty, w jakich godzinach będą pracowały, jakie dane i dokumenty należy przygotować, by na miejscu zgłosić szkody powodziowe i jak najszybciej zostać obsłużonym.

Specjalny fundusz Grupy PZU

Pieniądze te pokrywają część potrzeb strażaków, m.in. zakup sprzętu do ewakuacji, motopomp, agregatów prądotwórczych, koców termicznych, sprzętu medycznego czy materiałów opatrunkowych. Blisko 600 tys. zł przekazał Komendom Wojewódzkim Policji we Wrocławiu i Opolu. Przykładowo dolnośląscy policjanci zakupili za te środki quady oraz wyposażenie do nich i już je wykorzystują. Środki od PZU trafiają także do samorządów, które kupują za nie worki na piasek, łopaty, motopompy, termosy, kurtki, polary, wodery i rękawice, czy latarki.