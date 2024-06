W polskiej policji do obsadzenia czeka ponad 15 tysięcy wakatów. Największe braki kadrowe dotyczą dużych miast, szczególnie stolicy - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". W tym roku ze służby odejdzie około 5 tysięcy funkcjonariuszy.

Najgorsza sytuacja jest w dużych miastach , szczególnie w Warszawie. "Ściągani są policjanci z całej Polski na staże, ale to i tak jest dramat. Brakuje ludzi na patrole" – powiedział "DGP" jeden z policjantów z Mokotowa.

Podwyżki dla policjantów i nowe klasy mundurowe

Wskazał też, że dobiegają końca prace nad ustawą, która ułatwi byłym funkcjonariuszom powrót do służby. "Jednocześnie zwiększamy także liczbę klas mundurowych w szkołach podstawowych. Ich absolwenci będą preferowani przy naborze, a wymagane testy z wiedzy i sprawności będą mogli przejść już w trakcie zajęć w szkole" – powiedział Mroczek. Dodatkowo ma być rozbudowana infrastruktura do szkolenia nowych policjantów.

Dziennik wylicza, że w 2024 r. ze służby odejdzie ok. 5 tys. policjantów, natomiast, według planów, przyjętych zostanie 7 tys., co oznaczałoby roczny wzrost o ok. 2 tys. policjantów.