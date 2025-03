Polacy niechętni tej usłudze. Kolejne firmy zawieszają działalność

czytaj dalej

Linie lotnicze odwołują loty i modyfikują trasy w związku z zamknięciem lotniska Heathrow w Londynie. Port będzie nieczynny do północy, jednak zakłócenia mogą potrwać jeszcze przez co najmniej tydzień. Piątkowa awaria oznacza kłopoty dla niemal 300 tysięcy pasażerów. - Brak dodatkowego zasilania na lotnisku to ogromny błąd - ocenił ekspert do spraw lotnictwa Julian Bray.