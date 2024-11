Okła-Drewnowicz: podwyżka zasiłku pogrzebowego jest "na finiszu"

- Ten projekt jest gotowy, zaraz będzie zrealizowany, ponieważ kwestia jest owszem finansowa, ale nie tylko. Przede wszystkim chodzi o pewien mechanizm jak ten zasiłek ma funkcjonować - powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej Polski na antenie TVN24 pytana o kwestię podwyżki zasiłku pogrzebowego.

Jednym z tak zwanych stu konkretów obietnic Koalicji Obywatelskiej, była podwyżka zasiłku pogrzebowego do wysokości 150 proc. płacy minimalnej. Był to konkret numer 19:

"Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150 proc płacy minimalnej – czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000zł". Mamy jednak listopad, a zasiłek pogrzebowy wciąż wynosi 4 tys. zł. Tyle samo od 2011 roku. Na pytanie o to kiedy możemy spodziewać się spełnienia tej obietnicy Marzena Okła-Drewnowicz, Minister do spraw polityki senioralnej Polski odpowiedziała, że prace wciąż trwają, ale są bliskie ich ukończeniu.

- W ubiegłym tygodniu było kolejne posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów, które się tym zajmowało. Na chwilę jeszcze wrócił do uzgodnień takich wewnętrznych, ponieważ chodzi o doprecyzowanie, czy rzeczywiście w ustawie o pomocy społecznej na przykład, wpisywać konkretną kwotę, którą mają wypłacać samorządy w związku z pogrzebem - powiedziała Okła-Drewnowicz.

Na uwagę, że w projekcie, nad którym rząd teraz pracuje, ministerstwo wskazuje datę styczeń 2026 roku jako wejście zmian w życie ministra odpowiedziała, że jaki będzie ostateczny kształt projektu to dowiemy się jak on "wyjdzie z tego rządu mówiąc kolokwialnie".

- Owszem obietnica była Koalicji Obywatelskiej, natomiast mamy pewne realia, które mamy odziedziczone po poprzednikach i wykonujemy po kolei bardzo wiele różnych ustaw, które obiecaliśmy. I ta ustawa, którą też obiecaliśmy, jest w trakcie procedowania i mówimy o kwocie znacznie podwyższonej zasiłku pogrzebowego i ten projekt jest bardzo zaawansowany i on zaraz wyjdzie z rządu - powiedziała. - On jest naprawdę na finiszu, jeśli chodzi o prace rządowe. To jest kwestia nie tylko samej kwoty, to jest kwestia mechanizmu wzrostu tej kwoty w przyszłości. To jest kwestia taka, czy mają być dodatkowe, czy też inaczej zapisane środki na przykład na kwestie związane z pogrzebem, jak na przykład sprowadzanie zwłok. Bo o tym mówi ustawa o pomocy społecznej - dodała.

Brak podatku dochodowego dla emerytów

Minister była pytana także o konkret numer 4. z listy 100 konkretów, czyli brak podatku dochodowego dla seniorów, którzy dostają 5 tys. zł emerytury. Jak wygląda jego realizacja?

- W momencie, kiedy będzie podwyższona w ogóle kwota wolna od podatku, bo te 5 tysięcy jest, że tak powiem, konsekwencją podwyższonej kwoty wolnej od podatku. I to jest projekt, który jest powiązany właśnie z tym projektem większym – powiedziała minister. Kiedy wejdzie to w życie? - Jak będziemy mieli sytuację taką, że kwota wolna od podatku wzrośnie, tak jak obiecaliśmy - odpowiedziała.

- Dzisiaj ja myślę, że wielkim plusem jest to, że inflacja nie galopuje tak, jak galopowała. (...) Seniorzy za rządów PiS, otrzymywali trzynastki i czternastki. Za naszych rządów też otrzymują, ale np. wprowadziliśmy ustawę o rencie wdowiej. Mało tego, podwyższyliśmy, czy też zmieniliśmy ustawę o rencie socjalnej. Osoby, które mają niepełnosprawność orzeczoną, będą miały podwyższoną rentę socjalną do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Więc trzeba też zobaczyć, że ta szklanka jest do połowy pełna - powiedziała minister.

Mieszkania dla osób starszych

Minister była pytana także o projekt budowy mieszkań ze wspomaganiem dla osób starszych.

- Jeśli chodzi o pieniądze na budowę mieszkań, tych szczególnie społecznych czy też komunalnych, to w budżecie przyszłorocznym na 2025 rok jest kwota zabezpieczona większa o 50 procent niż w obecnym roku. Jest to ponad 4 miliardy złotych. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, że pan pyta o mieszkania wspomagane, natomiast one dzisiaj funkcjonują w ustawie np. o pomocy społecznej – wyjaśniała minister. - Trwają uzgodnienia międzyresortowe. Między innymi ja osobiście rozmawiam, czy to z panem ministrem Paszykiem, czy w Ministerstwie Funduszy, żeby pula mieszkań, tych mieszkań społecznych była z uwzględnieniem mieszkań dla osób starszych ze wsparciem. To nie jest tak, że wystarczy, że powiemy, że będą to mieszkania dla osób starszych. My przygotowujemy cały program, dla jakich osób, na jakich zasadach i co oznacza mieszkanie ze wsparciem – tłumaczyła minister.

Minister wskazała, że "cały ten pakiet mieszkaniowy w tej chwili jest na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów".

- Ja wiem, że to bardzo poważnie brzmi i coś gdzieś jest, ale proszę mi wybaczyć. Jeżeli my tworzymy rozwiązania systemowe, a na tych nam zależy, to przekazanie prostego transferu pieniądza nie zbuduje nam tego systemu. My musimy to dobrze przygotować. Tak jakby pan mnie zapytał o bon senioralny, to ja panu odpowiem, że przekazanie pieniędzy na opiekę długoterminową samorządowi na dzisiaj niewiele da. Dlaczego? Bo nie ma rąk do pracy – powiedziała minister. - Pytanie drugie. Jak zbudować ten system opieki w miejscu zamieszkania? I to jest oczywiście szereg pytań, a my udzielamy na nie odpowiedzi – dodała.

Na uwagę prowadzącego Marcina Zaborskiego, że brak konkretów tych rozwiązań, minister wyjaśniła, że "trwa budowanie systemu".

- Projekt jest na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów i z pewnością cały ten program jest zaprojektowany tak, żeby ruszył od 2025 roku - zapewniała. Ministra zwróciła uwagę na kwestię "w jakiej skali samorządy będą zainteresowane budowaniem tego typu mieszkań". - Dzisiaj też jest tak, że to wsparcie musi być zaprojektowane. I tak jak na przykład mamy dzienne domy pobytu czy kluby seniora, to ja też dzisiaj projektując te programy na lata następne, robię to w uzgodnieniu z samorządami, żeby tego typu placówki można było tworzyć choćby właśnie w takich miejscach. A dzisiaj nie ma takiej możliwości – wyjaśniła.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: TVN24