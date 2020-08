Obawy o wysokość płacy minimalnej. "Podwyżka może doprowadzić do redukcji zatrudnienia"

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skierował pismo do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, w którym zaproponował zamrożenie płacy minimalnej w roku 2021 na dotychczasowym poziomie - 2600 złotych brutto. Rząd proponuje 200 złotych więcej.

Pod koniec lipca rząd zaproponował, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniosło 2800 złotych brutto. Taka propozycja została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego.

Negatywne skutki

W piśmie do Jadwigi Emilewicz rzecznik MŚP zwraca uwagę, że gdy płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku o 200 zł to stawka godzinowa wyniesie tym samym 18,30 zł. Zdaniem rzecznika MŚP przyjęcie takiego rozwiązania w obliczu kryzysu gospodarczego, spowodowanego pandemią COVID-19, może spowodować negatywne skutki gospodarcze, które odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale także pracownicy. "W regionach słabszych gospodarczo podwyżka płacy minimalnej może doprowadzić do redukcji zatrudnienia" - czytamy.