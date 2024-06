Kim jest Daniel Świętochowski?

Świętochowski jest przewodniczącym rady nadzorczej Naftoportu w Gdańsku, spółki należącej do Grupy PERN.

PERN podkreślił, że Gryska jako wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji "brał udział w szeregu działań zmierzających do usprawnienia i zwiększenia jawności procedury postepowania legislacyjnego na etapie rządowym, w tym m.in. koordynował i nadzorował prace legislacyjne nad regulaminem prac Rady Ministrów, działania związane z wdrożeniem systemu Rządowy Proces Legislacyjny oraz cyfrowego Dziennika Ustaw".

Od 2015 r. Gryska zarządzał obszarami prawnymi, korporacyjnymi oraz regulacji i compliance w takich spółkach segmentu energetycznego, jak Orlen, Polskie Elektrownie Jądrowe i Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Jest współautorem komentarza do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, autorem artykułów z zakresu finansów publicznych, kontroli państwowej, rządowego procesu legislacyjnego oraz legislacji.

Strategiczna spółka

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju surowca oraz paliw płynnych.