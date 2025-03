Miliardy na mieszkania. Rząd przyjął projekt

Miliardy na mieszkania

"Rozwiązanie umożliwi sfinansowanie w tym roku do 15 tys. mieszkań komunalnych oraz budowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i społeczne towarzystwa budownictwa społecznego. W kolejnych latach rząd planuje wydanie na ten cel jeszcze wyższych kwot. Do 2030 roku roczny limit ma wzrosnąć do 10 mld zł, a w latach 2025-2030 na mieszkalnictwo społeczne i komunalne będzie mogło być przeznaczone w sumie do 45 mld zł" - dodano.

Nowy program mieszkaniowy

"Doszliśmy do wspólnego zdania"

- Dzisiaj doszliśmy do wspólnego zdania - postawienia na budownictwo społeczne: TBS-y, SIM-y, budownictwo spółdzielcze, ale również wsparcie dla budowy akademików. Limit wydatków na ten rok to około 5 miliardów złotych. Jakbyśmy zsumowali limity wydatków do roku 2030 to mogą one sięgnąć nawet 50 miliardów. Na pewno w tym roku będzie nie mniej niż 2,5 miliarda - powiedział na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiceszef rządu dodał, że kwota 2,5 mld zł pozwoli to na wybudowanie około 15 tys. mieszkań w społecznych programach różnego typu, dostępnych na wynajem "po dużo niższych kosztach niż odbywa się to na wolnym rynku".