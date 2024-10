Kuba ponosi kolejną porażkę. Miliony ludzi wciąż bez dostępu do prądu

Władze Kuby poinformowały, że w sobotę wieczorem, tuż przed północą, po raz trzeci nie udało się przywrócić dostaw prądu na całej wyspie. Miliony ludzi od piątku żyją bez dostaw elektryczności po awarii największej elektrowni na Kubie. Zaledwie 20 proc. kraju odzyskało w niedzielę dostęp do prądu.

Władze Kuby poinformowały, że w sobotę wieczorem, tuż przed północą, po raz trzeci udaremniły wysiłki zmierzające do przywrócenia dostaw prądu na wyspie. Miliony ludzi straciły dopływ prądu, a rząd wciąż ma wątpliwości, kiedy uda się przywrócić dostawy energii.

Prąd w co piątym domu

Władze UNE przyznają, że wznowienie dostaw prądu dotyczy tylko części kraju. Szacują, że w niedzielę rano energia elektryczna została przywrócona do około 20 proc. kubańskich gospodarstw domowych.

Odpowiedzialny za resort energii minister Lazaro Guerra Hernandez zastrzegł jednak, że wraz z nadciągającym nad wschodnią część Kuby huraganem Oscar może dojść do kolejnych utrudnień w przesyle prądu.

Sytuację Kubańczyków może pogorszyć huragan Oscar

Zbliżający się do karaibskiej wyspy żywioł ma przynieść zdaniem meteorologów wiatry wiejące z prędkością ponad 130 km na godzinę oraz intensywne opady deszczu.

Obrona cywilna Kuby zaapelowała do ludności wyspy o uważne śledzenie komunikatów służb meteorologicznych w związku ze zbliżającym się huraganem Oscar. Spodziewa się, że może on już w niedzielę dotrzeć do położonej na północnym wschodzie wyspy prowincji Holguin.