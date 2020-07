Koronakryzys uderzył z potężną siłą. Największe spadki PKB w historii

Władze Portugalii i Hiszpanii potwierdziły w piątek, że z powodu koronakryzysu w drugim kwartale bieżącego roku doszło do największego w historii tych państw spadku PKB. Rekordowe spadki PKB zanotowano również we Włoszech.

W Portugalii w porównaniu do pierwszego kwartału br. spadek wyniósł 14,1 proc., a w Hiszpanii - 18,5 proc.

Hiszpania

Jak zakomunikował INE, o ile w ujęciu kwartał do kwartału spadek PKB Hiszpanii w II kwartale 2020 r. wyniósł 18,5 proc., to w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. był on jeszcze większy, osiągając 22,1 proc.