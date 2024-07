"Nie kalkulują, nie przewidują i mają w nosie, jaka kara ich spotka". Nowy bat na pijanych kierowców

- Wysiadł, był pijany i zataczał się na nogach. Ktoś go przytrzymał aż do przyjazdu służb - opisuje świadek wypadku.

To nie pierwszy raz gdy mężczyzna jechał pod wpływem alkoholu. Teraz grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Od marca kierowcy wsiadający za kółko pod wpływem alkoholu muszą liczyć się z konfiskatą auta. Obowiązkowo, jeśli mają co najmniej 1,5 promila we krwi, jednak wkrótce może się to zmienić i by stracić auto wystarczy już jedynie pół promila.

Zmiana kar dla pijanych kierowców

Konfiskata auta ma nie być już jednak obowiązkowa. O tym dopiero ma decydować sąd. Jak podkreśla Michał Hara, "nie jest to złagodzenie, ani zaostrzenie, lecz zmiana modelu na taki, który będzie zgodny z konstytucyjną zasadą trójpodziału władz". Po wejściu zmian w życie decyzja o przepadku będzie należała do sądu, a nie ustawodawcy.

Sąd oceni każdą sytuację indywidualnie

Konfiskata pojazdu wodnego lub powietrznego

- Tak to działa w Europie, że to sędziowie podejmują decyzję o konfiskacie a czasem nawet za prędkość jak w Danii. W naszym systemie prawnym też tak być powinno, natomiast osobiście mam duże wątpliwości czy polscy sędziowie będą do tego podchodzili tak stanowczo, jak sędziowie w Danii. Widziałem wiele wyroków polskich sędziów, którzy dość łagodnie podchodzili do przestępców prowadzących samochody po pijanemu i kiedy juz prawo obligowało ich do dożywotniego zakazu za recydywę, sędziowie decydowali się tylko na okresowy zakaz. Teraz wszystko będzie w rękach polskich sedziów - wyjaśnił Łukasz Zboralski, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, brd24.pl.