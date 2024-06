"Dostawca wszystkiego" za PiS i fundacja. "Weź, załatw ją w końcu"

Środki pozyskane przez fundację Red is Bad, mającą wspierać powstańców warszawskich, Paweł Szopa wykorzystywał do prywatnych celów - wynika z ustaleń Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na które powołuje się Onet. Według służb, aby przed wyborami parlamentarnymi fundację wyrejestrować z Krajowego Rejestru Sądowego bez konieczności składania sprawozdań finansowych, Szopa gotów był zapłacić nawet 2,5 miliona złotych łapówki.

Portal Onet podał w poniedziałek, że "za czasów PiS władze zawarły z twórcą marki odzieżowej Red is Bad Pawłem Szopą swoisty sojusz , służący wyprowadzaniu publicznych pieniędzy na nieopisaną dotąd skalę", a "dla ekipy (b. premiera Mateusza) Morawieckiego przedsiębiorca stał się dostawcą wszystkiego — od sprzętu ochronnego w pandemii po agregaty prądotwórcze podczas wojny". Według portalu tylko w ciągu trzech lat na konta Szopy trafiły przelewy na kwotę pół miliarda zł , a zamówienia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dostawał bez przetargu. Od połowy ubiegłego roku sprawę badała rzeszowska delegatura CBA, a biura RARS i spółek przedsiębiorcy zostały przeszukane w grudniu.

Fundacja Red is Bad

W kolejnym artykule, opublikowanym we wtorek, Onet - powołując się na materiały zgromadzone w ramach operacji specjalnej CBA - napisał, że Paweł Szopa miał również wspierać PiS w prowadzonej kampanii wyborczej przed październikowymi wyborami parlamentarnymi.

"Ale mniej więcej od sierpnia 2023 r., przewidując, że dająca mu zarobić partia może ich nie wygrać, planował opuszczenie kraju. Przeczuwa, że może to dla niego oznaczać poważne kłopoty" - wyjaśnił portal. Dodał, że agencji CBA zarejestrowali rozmowę z prawniczką, w której Szopa mówił o przeprowadzce na stałe do Hiszpanii .

Według Onetu szczególnie zależało mu na wyrejestrowaniu przed wyborami parlamentarnymi tworzonej przez niego fundacji Red is Bad, w teorii powołanej dla pomocy żyjącym powstańcom warszawskim i polskim kombatantom, żołnierzom z II wojny światowej.

"Z analizy rachunku bankowego należącego do Pawła Szopy prowadzącego działalność gospodarczą pn. Aceron wynika, że Paweł Szopa pieniądze gromadzone ze składek darczyńców na rachunku fundacji Red is Bad przelewał na własny rachunek działalności gospodarczej pn. Aceron tytułem zapłaty za faktury. Pozostałe środki były przeznaczane na wynagrodzenia pracowników Pawła Szopy, czy zapłatę za usługi dla Pawła Szopy" - stwierdzono w materiale CBA, który cytuje Onet.

Onet zwraca uwagę, że z działalności fundacji Szopa powinien składać sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jednak nie robił tego od 2020 r. By ją wyrejestrować, powinien uzupełnić zaległe dokumenty, a w nich wyraźnie wykazać na co przeznaczano pieniądze.