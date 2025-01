Miliarderzy, biznesmeni i liczne kontrowersje

Gabinet i otoczenie polityczne czterdziestego siódmego prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie należeć do najbardziej niekonwencjonalnych w historii. Wśród powołanych przez Trumpa ministrów, doradców i ambasadorów jest co najmniej trzynastu miliarderów, dziesięć osób znanych z telewizji i świata rozrywki oraz wielu wieloletnich współpracowników.

Jak przystało na miliardera zawdzięczającego sławę telewizji, dużą część administracji Donalda Trumpa stanowić będą miliarderzy, biznesmeni i osoby ze świata mediów i rozrywki. Jak wyliczyła telewizja ABC, do kluczowych ról Trump wybrał 13 miliarderów, z czego troje będzie pełnić rolę szefów resortów. Według szacunków ABC, majątek tylko członków gabinetu opiewa na co najmniej 7 mld dolarów - to ponad dwa razy więcej niż w pierwszym gabinecie Trumpa i ponad 60 razy więcej niż majątek ministrów Joe Bidena .

Miliarderzy w ekipie Donalda Trumpa

Twarze znane z telewizji

Telewizji swoją nominację zawdzięcza też jeden z najbardziej kontrowersyjnych nominatów Trumpa, kandydat na szefa Pentagonu Pete Hegseth . To weteran Gwardii Narodowej, który jednak w oko wpadł prezydentowi jako współprowadzący weekendowych programów śniadaniowych telewizji Fox News. Opowiadający się za "przywróceniem etosu wojownika" w armii kandydat ma duże szanse na zatwierdzenie przez Senat, mimo szeregu oskarżeń o napaść seksualną, upijanie się do nieprzytomności w pracy i pogardę dla konwencji genewskiej.

Bratanek byłego prezydenta USA

Być może najmniej kontrowersyjnym nominatem Trumpa jest senator Marco Rubio, który będzie kierować amerykańską dyplomacją jako sekretarz stanu. Rubio, który w ostatnich latach zbliżył się do ruchu Make America Great Again( MAGA), był kiedyś wschodzącą gwiazdą partii i rywalem Trumpa w prezydenckich prawyborach 2016 r. Porównywał wówczas swojego przyszłego zwierzchnika do oszusta i sprzedawcy używanych samochodów, czynił aluzję do rozmiaru jego przyrodzenia i zarzekał się, że nie pozwoli, by ktoś taki został prezydentem Stanów Zjednoczonych.