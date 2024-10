Debiut Żabki na giełdzie. Jakie plany ma spółka?

Żabka a giganci technologiczni

"Żabka będzie pierwszą organizacją handlu detalicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, która będzie współpracować m.in. z Microsoftem nad wykorzystaniem inteligentnego asystenta do wsparcia pracy aż 2500 pracowników. Grupa współpracuje również z głównymi dostawcami sprzętu do sklepów i logistyki, m.in.: HP, Dell i Cisco" - informuje sieć.

Analiza zachowań klientów

Z dokumentu wynika, że klientami Żabki są najczęściej osoby w przedziałach wiekowych od 18 do 24 r.ż., a także od 25 do 44 r.ż. . Sieć najmniejszym zainteresowaniem cieszy się natomiast wśród osób powyżej 65 r.ż.

Aplikacja Żabki wzmacnia zaangażowanie

Debiut Żabki na GPW

Grupa Żabka ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej na poziomie 21,50 zł za akcję, o czym spółka poinformowała w komunikacie w ubiegłym tygodniu. Oferta obejmuje sprzedaż 300 mln istniejących akcji (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału). Na podstawie ostatecznie ustalonej ceny akcji w ofercie wartość oferty wyniesie 6,45 mld zł. Dodatkowo oferta obejmuje do 45 mln akcji dodatkowego przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł.

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience, liczącą w Polsce ponad 10 tys. sklepów działających na zasadzie franczyzy . Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W połowie czerwca Grupa Żabka rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.

Grupa Żabka w perspektywie średnioterminowej zamierza otwierać w Polsce i Rumunii ponad 1 tys. nowych sklepów rocznie; w tym roku celem jest uruchomienie ok. 1 tys. 100 sklepów. Potencjał rynku grupa ocenia na ok. 19,5 tys. sklepów w Polsce oraz ok. 4 tys. sklepów w Rumunii.

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca br. sprzedaż do klientów końcowych wzrosła do 12 mld 893 mln zł, w porównaniu do 10 mld 532 mln zł w tym samym okresie 2023 r. Przychody wyniosły 11 mld 148 mln zł, co oznacza wzrost o 21,5 proc. rdr.