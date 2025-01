Kandydat na sekretarza skarbu o wzmocnieniu sankcji wobec Rosji: jestem w stu procentach gotowy

W czwartek Scott Bessent, nominowany przez Donalda Trumpa na sekretarza skarbu, zadeklarował pełną gotowość do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji. - Jeśli zostanę zatwierdzony, a prezydent Trump poprosi o to jako element swojej strategii zakończenia wojny w Ukrainie, będę w stu procentach za przyjęciem sankcji - zapowiedział. Poparł również utrzymanie niezależności Fed.

Bessent odniósł się do sprawy sankcji przeciwko Rosji podczas wysłuchania przed senacką komisją finansów w ramach procesu zatwierdzenia go na nowe stanowisko.

- Jeśli którykolwiek urzędnik w Federacji Rosyjskiej obserwuje to wysłuchanie, powinien wiedzieć, że jeśli zostanę zatwierdzony, a prezydent Trump poprosi o to jako o element swojej strategii zakończenia wojny w Ukrainie, będę w 100 procentach za przyjęciem sankcji, szczególnie wobec rosyjskich gigantów naftowych, do poziomów, które zmusiłyby Federację Rosyjską do przyjścia do stołu negocjacyjnego - zadeklarował finansista.