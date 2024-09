Milionowa kara dla portalu X. Poszło o dezinformację

Sędzia Alexandre de Moraes zarządził przelanie 7,2 mln reali (1,3 mln dol.) z konta X i prawie 11 mln reali (2 mln dol.) z konta systemu Starlink do skarbu państwa – poinformował Sąd Najwyższy . Następnie konta obu firm zostały odblokowane.

Niektórzy prawnicy wyrażali wątpliwości co do wcześniejszej decyzji de Moraesa o zablokowaniu konta Starlinka z powodu grzywien nałożonych na X. Zarówno platforma społecznościowa, jak i system internetu satelitarnego należą do Muska, ale działają jako dwie osobne firmy - przypomniała agencja AP.