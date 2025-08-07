Prezes PZU stracił stanowisko. Ministerstwo o przyczynach

Zmiana na stanowisku prezesa największego polskiego ubezpieczyciela. Rada nadzorcza PZU odwołała w czwartek Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa spółki - poinformowała firma w czwartkowym komunikacie. Do zmian na czele PZU odniosło się Ministerstwo Aktywów Państwowych, w którym niedawno też doszło do zmiany personalnej.

Uchwała rady nadzorczej weszła w życie w chwilą podjęcia i nie zawiera informacji o przyczynach odwołania.

"Wniosek o odwołanie prezesa zarządu PZU został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji ambitnej strategii rozwoju w okresie istotnych wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego. Sprawna realizacja tej strategii wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z akcjonariuszami i pracownikami" - napisało Ministerstwo Aktywów Państwowych w komentarzu do zmian w składzie zarządu PZU.

Spółka podała, że rada nadzorcza PZU zdecydowała o czasowym powierzeniu obowiązków prezesa PZU dotychczasowemu członkowi zarządu - Tomaszowi Tarkowskiemu.

Na początku czerwca tego roku PZU i Bank Pekao podpisały memorandum o współpracy w celu przeprowadzenia potencjalnej transakcji połączenia do końca czerwca przyszłego roku.

Andrzej Klesyk był prezesem PZU od stycznia

Klesykowi rada nadzorcza PZU powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki 27 stycznia tego roku. Następnie 27 lutego powołała go na stanowisko prezesa spółki od 3 marca 2025 r., a 2 lipca tego roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Klesyka na szefa PZU.

Andrzej Klesyk Grzegorz Momot/PAP

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. W skład Grupy wchodzi blisko 100 podmiotów - spółek i funduszy. Poza PZU i PZU Życie, w grupie są Bank Pekao i Alior Bank oraz m.in. Link 4.

Połączenie PZU i Pekao

Na czele Grupy stoi PZU, od 2010 r. spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,2 proc. akcji.

Na początku czerwca br. PZU i Bank Pekao podpisały memorandum o współpracy w celu przeprowadzenia potencjalnej transakcji połączenia do 30 czerwca 2026 roku. Jak informowały firmy, transakcja zakłada podział PZU na spółkę holdingową i operacyjną, a następnie włączenie tej pierwszej do Banku Pekao.

Głównymi celami są uproszczenie struktury grupy, zwiększenie efektywności bancassurance oraz osiągnięcie synergii przychodowych. Spółki oczekują, że efektem potencjalnej transakcji, obwarowanej szeregiem warunków i niezbędnych do uzyskania zgód, będzie uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł.

Sylwetka byłego prezesa PZU

Klesyk jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Nauk Społecznych, oraz Harvard Business School, gdzie uzyskał tytuł MBA. Odbył też szkolenia za granicą związane z sektorem finansowym i zarządzaniem, w tym ogólnoświatowe szkolenia dla partnerów i dyrektorów zarządzających The Boston Consulting Group.

Grupa PZU podaje na swojej stronie internetowej, że Klesyk rozpoczął karierę zawodową w latach 1989-1991 jako asystent na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od kwietnia 1990 r. do stycznia 1991 r. pełnił funkcję asystenta doradcy ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od stycznia do sierpnia 1991 r. pracował jako researcher w Kidder, Peabody Company, Coopers & Lybrand w Nowym Jorku.

Od lutego do grudnia 2000 r. Klesyk był prezesem Inteligo Financial Services S.A., a od grudnia 2000 r. do lutego 2003 r. wchodził w skład zarządu banku Bankgesellschaft Berlin (Polska) SA. Od kwietnia 2003 r. do grudnia 2007 r. pełnił funkcję partnera i dyrektora zarządzającego The Boston Consulting Group w Warszawie, gdzie współpracował m.in. z PZU przy realizacji projektów ubezpieczeniowych, związanych z likwidacją szkód, direct insurance, assistance oraz ładu korporacyjnego i relacji w ramach Grupy PZU.

Andrzej Klesyk był szefem PZU od grudnia 2007 r. Odpowiadał wówczas za zarządzanie spółką oraz Grupą PZU. Z funkcji prezesa zrezygnował na początku grudnia 2015 r. po przejęciu władzy przez PiS. W czasie jego prezesury w 2009 r. zakończony został konflikt Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko w sprawie prywatyzacji PZU, dzięki czemu Skarb Państwa uniknął płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej. W maju 2010 r. akcje PZU zadebiutowały na warszawskiej giełdzie.

