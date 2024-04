Chcesz zachować ciągłość świadczenie 800 plus? To ostatni dzień na złożenie wniosku

Nowy okres świadczeniowy 800 plus startuje 1 czerwca bieżącego roku i potrwa do 31 maja 2025 roku. Osoby, które chcą pobierać pieniądze nieprzerwanie, powinny złożyć nowy wniosek do wtorku, 30 kwietnia. W innym przypadku wypłata środków zostanie wstrzymana.

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Dokumenty można składać od 1 lutego br. przez portal Emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczną oraz za pośrednictwem darmowej aplikacji mZUS.

Jeżeli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie świadczeń, powinni prawidłowo wypełniony wniosek złożyć do końca kwietnia. Wówczas 800 plus zostanie wypłacone w czerwcu. Jeśli dokument wpłynie w maju, to przelew z ZUS-u trafi na konto do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. A jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca.