To może być historyczna decyzja. Motoryzacyjny lider rozważa zamknięcie fabryk w ojczyźnie

Volkswagen po raz pierwszy rozważa zamknięcie fabryk w Niemczech. Jak podaje Reuters pokazuje to rosnącą presję cenową, z którą mierzy się czołowy europejski producent aut, ze strony swoich azjatyckich rywali.

W poniedziałek odbyło się spotkanie pomiędzy zarządem Volkswagena a przedstawicielami związków zawodowych, które - jak zauważa Reuters - odgrywają znaczącą rolę w firmie. Według relacji doszło do pierwszego "dużego starcia" nowego dyrektora generalnego Olivera Blume'a, którego analitycy opisywali jako "budowniczego porozumień", z przedstawicielami pracowników.

Związkowcy będą się bronić

W przeszłości analitycy wskazywali zakłady Volkswagena w Osnabrueck w Dolnej Saksonii i Dreźnie w Saksonii jako potencjalne cele do zamknięcia. Kraj związkowy Dolna Saksonia jest drugim co do wielkości akcjonariuszem Volkswagena i w poniedziałek poparł jego rewizję.