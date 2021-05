"Kończymy projekt Via Baltica". Minister podał termin oddania trasy do użytku

Podczas kongresu Impact'21 minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że cała trasa Via Baltica ma być oddana do użytku w roku 2023.

- Kończymy projekt Via Baltica i mam nadzieję, że w 2023 roku będziemy mogli bezpiecznie przejechać od granicy z Litwą do drogi ekspresowej S8, a później dalej na zachód Europy - powiedział Adamczyk.

Trasa E67 i Via Baltica

Via Baltica jest częścią europejskiej trasy E67, która zaczyna się w Czechach i biegnie przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię aż do Finlandii. Trasa E67 na odcinku od Helsinek do Warszawy nazywana jest Via Balticą.