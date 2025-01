Tesla wycofuje auta. Chodzi o prawie 240 tysięcy pojazdów

Auta Tesli zostaną dobrowolnie wycofane do serwisu ze względów bezpieczeństwa. Jak poinformowała firma Elona Muska, chodzi o ponad 239 tysięcy samochodów elektrycznych. Akcja obejmie Model 3 wyprodukowany w latach 2024 i 2025, a także modeli S, X i Y z lat 2023–2025.

Powodem wycofania jest problem z oprogramowaniem, który może powodować awarię kamer cofania w tych pojazdach. Niewielki odsetek wycofanych samochodów ma dodatkowo problem ze zwarciem w komputerach, co zwiększa ryzyko kolizji.

Problemy z autami Tesli

Tesla rozpoczęła akcję po wykryciu problemu 21 listopada, kiedy to odnotowano wzrost liczby wymian komputerów samochodowych z powodu zwarć.

Agencja UPI podała w sobotę, że inżynierowie Tesli prowadzili dochodzenie w sprawie awarii od 26 listopada do 20 grudnia. W trakcie analiz stwierdzono m.in. niskie napięcie zasilania akumulatora, które w połączeniu z usterkami oprogramowania w wycofanych pojazdach oraz niższymi temperaturami na zewnątrz powodowało wzrost wtórnego napięcia prądu. Zjawisko to, zwane napięciem indukcyjnym, prowadziło do zwarć w dotkniętych nim elementach.