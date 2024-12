Tesla z rekordowymi wycenami akcji. Dzięki Trumpowi

Akcje Tesli wzrosły w środę do najwyższego poziomu w historii, przekraczając swój poprzedni rekord osiągnięty w 2021 roku. Rekord notowań to efekt zwiększonego entuzjazmu Wall Street dla firmy Elona Muska zajmującej się pojazdami elektrycznymi po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA - pisze CNBC.

Wsparcie Muska dla Trumpa

Musk mówi wprost o wykorzystywaniu wpływów w rządzie

Musk powiedział podczas rozmowy o kwartalnych wynikach Tesli w październiku, że zamierza wykorzystać swoje wpływy u Trumpa, aby ustanowić "federalny proces zatwierdzania pojazdów autonomicznych". Obecnie zatwierdzenia odbywają się na poziomie stanowym. - Akcje reagują na uderzenie Trumpa – powiedział Craig Irwin, analityk w Roth MKM, w programie CNBC "Squawk on the Street" w zeszłym tygodniu. Irwin właśnie podniósł swoją cenę docelową akcji Tesli do 380 USD z 85 USD, pisząc w raporcie, że "autentyczne poparcie Muska dla Trumpa prawdopodobnie podwoiło pulę entuzjastów Tesli i podniosło wiarygodność dla przegięcia popytu". W środę analitycy Goldman Sachs podnieśli swoją cenę docelową dla Tesli, dołączając do grupy firm inwestycyjnych, które podniosły swoje oczekiwania cenowe lub ocenę akcji Tesli. Analitycy Goldmana napisali, że "rynek przyjmuje bardziej perspektywiczne podejście do Tesli, w tym w odniesieniu do jej możliwości związanych ze sztuczną inteligencją".