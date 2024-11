Europie grozi "kryzys na wielką skalę"

Europa uzależniła się od dostaw spoza kontynentu

Europejski akt w sprawie chipów

Przedstawiciele europejskiego przemysłu motoryzacyjnego liczą, że bezpieczeństwo dostaw mikroprocesorów zapewni realizacja Europejskiego aktu w sprawie chipów (European Chips Act). Przewiduje on m.in. przeznaczenie ponad 43 mld euro na inwestycje publiczne i prywatne związanie z produkcją chipów, a także określa środki mające na celu przewidywanie przyszłych zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz przygotowanie się do nich i szybkie reagowanie wspólnie z państwami członkowskimi i partnerami Unii Europejskiej. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie we wrześniu ub.r. ale teraz zaczyna ono przybierać formę konkretnych zamierzeń. W ubiegłym tygodniu przed komisją Parlamentu Europejskiego odbyło się przesłuchanie Henny Virkkunen, kandydatki na stanowisko Komisarza ds. Suwerenności Technologicznej, Bezpieczeństwa i Demokracji, odpowiedzialnej za realizację aktu. Virkkunen przedstawiła wizję technologicznej suwerenności Europy, podkreślając konieczność zmniejszenia zależności od dostaw chipów spoza UE. Zapowiedziała m.in. zwiększenie udziału Unii w światowej produkcji półprzewodników z obecnych 10 do 20 proc. do 2030 r., a także opracowanie europejskiej strategii rozwoju w dziedzinie komputerów kwantowych. - Europejski akt w sprawie chipów i jego realizacja ma strategiczne znaczenie dla europejskiego, w tym polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Przejście na elektromobilność i rozwój pojazdów autonomicznych oznacza, że sektor będzie potrzebował coraz więcej zaawansowanych chipów. Półprzewodniki oraz nowoczesna elektronika są więc fundamentem technologicznej rewolucji w motoryzacji. To one umożliwią samochodom rozpoznawanie otoczenia, reagowanie na sytuację na drodze czy optymalizację zużycia energii – zaznaczył Bęben. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA) wskazało filary, na których należy budować przyszłą technologiczną niezależność Europy.