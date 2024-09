Nowy prezes spółki odpowiedzialnej za powstanie Izery

Kim jest nowy prezes ElectroMobility Poland

Jak poinformowało ElectroMobility Poland, nowy prezes spółki jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim oraz finansów przedsiębiorstw, a także zarządzania na międzynarodowych uczelniach The London School of Economics and Political Science oraz Harvard Business School. Przed dołączeniem do zespołu ElectroMobility Poland S.A. był szefem regionalnej praktyki motoryzacyjnej w Boston Consulting Group – jednej z najbardziej uznanych globalnych firm doradztwa strategicznego.