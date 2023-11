Ceny straszą na stacjach. Takiej podwyżki nie było od ponad roku

Ceny hurtowe dalej rosną

W piątek wprowadzono kolejne podwyżki w cenniku Orlenu. Tysiąc litrów benzyny bezołowiowej 95 w hurcie kosztuje 5217 zł. To najwyższy poziom od 6 września br., kiedy cena wynosiła 5230 zł. Od wyborów parlamentarnych cena benzyny bezołowiowej 95 w hurcie poszła w górę o 463 zł, co oznacza wzrost o 46 groszy za litr.

Wzrosły też ceny hurtowe oleju napędowego. Olej napędowy Ekodiesel podrożał do 5279 zł za tysiąc litrów. To najwyższy poziom od 15 kwietnia br., kiedy ten gatunek kosztował 5338 zł. Oznacza to wzrost o 521 zł od wyborów (wzrost o około 52 groszy za litr).

Kierowcy zapłacą więcej na stacjach

"Zgodnie z przewidywaniami e-petrol.pl krajowe ceny paliw nadrabiają zaległości do rynków bazowych, a kierowcom nie sprzyja dodatkowo utrzymujące się cały czas napięcie na Bliskim Wschodzie. W efekcie, na stacjach niemal codziennie widzimy w ostatnich dniach podwyżki i wszystko wskazuje na to, że na koniec tej czarnej serii będziemy musieli jeszcze poczekać" - prognozują analitycy e-petrol.pl.

Dalszych wzrostów cen paliw na stacjach spodziewają się też analitycy Refleksu. "Ceny benzyny w przyszłym tygodniu mogą wzrosnąć do średniego poziomu 6,60, a oleju napędowego do poziomu 6,75 zł/l" - prognozują eksperci.

- To są szlaki handlowe, to są trasy, którymi płyną tankowce, którymi płynie ropa naftowa, to są tereny wokół Arabii Saudyjskiej, wielkiego eksportera ropy naftowej. To są również wpływy zjawisk recesyjnych w gospodarce światowej, europejskiej. To wszystko razem trzeba na bieżąco po prostu śledzić. Także nie wierzcie państwo w te różne opowieści, bajki z mchu i paproci, ile to tam będzie może kosztować paliwo - mówił Szewczak.