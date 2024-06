Burza, grad, zalane auto? To trzeba wiedzieć

Co zrobić, gdy w trasie złapie nas burza? Co w sytuacji, gdy auto zostanie zalane? Jakie ubezpieczenia mogą się przydać? O problemach, które mogą spotkać kierowców w wakacje w materiale z programu "Raport" TVN Turbo.

Burze, zalane auto - co zrobić?

- W niecce, w zagłębieniu zostawiamy auto, wracamy, a ono jest do połowy utopione. Wtedy zadziała autocasco, bo to jest ubezpieczenie, które chroni nasz majątek. Spadające gałęzie, wichury, grad, to są wszystkie te sytuacje, w których to ubezpieczenie pomoże - wytłumaczył Agnieszka Durska, Polska Izba Ubezpieczeń.