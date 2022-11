Zmiany na autostradzie A1. Dwie jezdnie z Trójmiasta do granicy z Czechami

Zakończono kolejny etap prac na autostradzie A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Oddano do ruchu blisko 7-kilometrowy odcinek drugiej jezdni w kierunku Katowic, kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Dodała, że "z Trójmiasta do granicy z Czechami można przejechać już dwujezdniową drogą".

GDDKiA wskazała jednak, że "ograniczenia pozostają" i na wspomnianym wyżej odcinku nie będzie możliwości "jazdy z autostradową prędkością 140 km/h".

"W dalszym ciągu bowiem poruszamy się po placu budowy. Jadący w kierunku południowym, mimo że mają do dyspozycji jezdnię o trzech pasach ruchu, mogą poruszać się z prędkością 100 km/h. Na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi, po której dotychczas jeździliśmy w obu kierunkach, sytuacja wygląda jeszcze inaczej. Wykonawca dopiero teraz będzie mógł usunąć tzw. separatory i nanieść docelowe oznakowanie poziome. Do chwili zakończenia tych prac będzie tu obowiązywało ograniczenie do 70 km/h" - wyjaśnili drogowcy.

Ich zdaniem "przy obecnej pogodzie zajmie to około miesiąca" i "dopiero wówczas limit prędkości zostanie podniesiony do 100 km/h dla jadących w stronę Łodzi i Gdańska".

Autostrada A1 - zakończenie budowy

"Do wykonania pozostaje jeszcze szereg prac związanych między innymi z montażem ekranów dźwiękochłonnych, ustawieniem ogrodzenia, wykończeniem dróg serwisowych i zakończeniem budowy Obwodu Utrzymania Autostrady w Kamieńsku. Zakończenie kontraktu przewidziane jest na wiosnę i dopiero wtedy będzie można poruszać się z maksymalną, dopuszczalną prędkością 140 km/h" - podała GDDKiA

Budowa A1 - dofinansowanie ze środków UE

Drogowcy podali, że "łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ok. 81 km istniejących odcinków dróg - A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy - to ponad 2,8 mld zł".

"Całkowita wartość projektu to ok. 3,5 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - podała GDDKiA.

