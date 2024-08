Nowe dane o upadłościach. "Fala nie jest zaskoczeniem"

Konsekwencja inflacji i wysokich cen energii

Zdaniem prezesa zarządu KRD Biura Informacji Gospodarczej Adama Łąckiego "fala niewypłacalności w tym okresie nie jest zaskoczeniem ". Według niego jest to "konsekwencja tego, co się działo w gospodarce w latach 2021-2022 i później". Łącki wskazał na wysokie ceny energii , rosnące koszty kredytów firm i inflację .

- Popyt spadł, więc ceny już nie mogą rosnąć w takim samym tempie, a energia przecież nie potaniała. Czyli mamy wysokie koszty, malejące marże i kurczącą się sprzedaż - zauważył prezes KRD, cytowany w publikacji. W raporcie stwierdzono, że od pierwszego wpisu do KRD do momentu ogłoszenia upadłości przez sąd mija trzy lata, a czasem dłużej. "Choć często taki wpis jest pierwszym sygnałem zbliżającej się katastrofy finansowej, to zwykle ani dłużnik, ani jego kontrahent nie są tego świadomi. Faktycznie taki scenariusz przydarzył się co czwartej firmie, która na koniec pierwszego półrocza 2024 r. zasiliła szeregi bankrutów" - poinformowano. Dodano, że 129 przedsiębiorstw w I półroczu 2024 r. poprzedziło swoją upadłość wpisem do KRD - jak wskazano - to blisko 60 proc. firm, które zbankrutowały.