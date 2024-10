"Sukcesem jest odstąpienie od części najkosztowniejszych obietnic". Biznes rozlicza rząd

"Paradoksalnie – sukcesem rządu jest odstąpienie od części najkosztowniejszych obietnic składanych podczas kampanii wyborczej" - pisze we wtorek "Rzeczpospolita", przytaczając ocenę biznesu i ekonomistów rocznych rządów koalicji 15 października. Gazeta sprawdza co udało się zrealizować dla przedsiębiorców z obietnic wyborczych przez ostatni rok.

- Jak się popatrzy na konkrety, to po roku od wyborów przedsiębiorcy nie mają nic, może poza przesunięciem wejścia w życie obowiązkowego e-fakturowania – mówi Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” o działalności rządu. We wtorek mija rok od zwycięstwa wyborczego koalicji 15 października.

Jednak, jak pisze gazeta, to z czego środowisko biznesowe jest zadowolone, to dialog. - Widzimy bardzo duże otwarcie rządu na współpracę, na komunikację, jesteśmy zapraszani do różnego rodzaju zespołów, na przykład do spraw deregulacji gospodarki - wyjaśnia cytowany przez dziennika Goliszewski.