Nowy rok, wyższy ZUS

Przedsiębiorca, który nie korzysta z ulg w opłacaniu składek, zobowiązany jest do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy, która nie może być niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 r. kwota ta wynosi 8673 zł.

Składki ZUS

Oznacza to, że dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie korzystają z żadnych ulg, minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie 5203,80 zł (60 proc. z 8673 zł). W związku z tym składka z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, którą przedsiębiorca będzie musiał opłacić w 2025 roku, wraz ze składką na Fundusz Pracy, wyniesie 1773,96 zł. To o 173,64 zł więcej niż w 2024 r. Przy zadeklarowaniu minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy za okres styczeń-grudzień 2025 r., składki dla przedsiębiorców kształtują się następująco: 1 015,78 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.), 416,30 zł – na ubezpieczenie rentowe (8 proc.), 127,49 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc.), 86,90 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67 proc.) – wysokość tej składki obowiązuje do 31 marca 2025 r., 127,49 zł – na Fundusz Pracy (2,45 proc.).