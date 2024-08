Nowy obowiązek dla podatników CIT

Podatnicy CIT na pierwszy ogień

Ostatnia grupa od 2027 roku

W kolejnych latach – jak zauważono w komunikacie – obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych z użyciem programów komputerowych zostaną objęte kolejne grupy podatników. Ten obowiązek obejmie podatników CIT, którzy są spółkami niebędącymi osobami prawnymi a którzy są zobowiązani do składania JPK_VAT za rok obrotowy, rozpoczynający się po 31 grudnia 2025 r. – co oznacza, że będą oni zobowiązani do prowadzenia ksiąg i ewidencji według nowych struktur logicznych od 1 stycznia 2026 r. Z kolei pozostali podatnicy CIT i spółki niebędące osobami prawnymi będą musieli poddać się nowemu obowiązkowi w roku podatkowym, rozpoczynającym się po 31 grudnia 2026 r., czyli będą musieli prowadzić księgi i ewidencję według nowych struktur logicznych od 1 stycznia 2027 r. "Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sygnalizowanym przez podatników z różnych branż podczas konsultacji, resort finansów uwzględnił w rozporządzeniu rozwiązania, które mają przede wszystkim na celu uproszczenie realizowanych obowiązków w zakresie prowadzonych ksiąg" – wyjaśniono w komunikacie MF.

Nowy obowiązek nie ma wpływu na obowiązujący sposób składania deklaracji

"W pierwszej kolejności resort zdecydował o wyłączeniu z obowiązku przekazywania numeru NIP dla poszczególnych zdarzeń w przypadku wskazanych w rozporządzeniu podatników, m.in. banków czy przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Będzie się to odnosić do określonych czynności wskazanych w przepisach, które wynikają z podstawowej działalności tych podmiotów. Zakres dodatkowych danych nie będzie obejmował środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2025 r., z wyjątkiem daty ich wykreślenia z ewidencji" – dodano. MF podkreśliło, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania w ustrukturyzowanej formie do naczelnika urzędu skarbowego nie wpływa na obowiązujący sposób składania zeznań i deklaracji CIT. MF podało również, że opublikowało broszury informacyjne do struktur logicznych JPK_KR_PD i JPK_ŚT_KR.