Kłopoty tysięcy firm. Niepokojące dane

W pierwszej połowie 2025 roku ponad 3,7 tysiąca firm w Polsce ogłosiło niewypłacalność, co stanowi wzrost o 17,7 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - wynika z danych firmy Coface. Liczba ta przekracza łączny wynik za cały 2022 rok.

Autorzy raportu zauważyli, że sytuacja polskich przedsiębiorstw nadal jest trudna pomimo poprawiających się wskaźników makroekonomicznych, np. wzrostu PKB i obniżonej inflacji. "Zjawisko rosnącej niewypłacalności i restrukturyzacji to naturalny proces gospodarczy. Właśnie dzięki niemu zasoby trafiają do firm, które są lepiej zarządzane" - zaznaczyli.

"Rekordowo niska rentowność"

Cytowany w raporcie główny ekonomista Coface w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dr Mateusz Dadej ocenił, że rosnące koszty, w tym wysoki udział płac w wydatkach w połączeniu z trudnościami w przenoszeniu tych kosztów na ceny produktów i usług skutkują "rekordowo niską rentownością". "Wysokie stopy procentowe oraz zmienność cen surowców energetycznych, napędzana m.in. konfliktem na Bliskim Wschodzie i wzrostem detalicznych cen paliw o około 8 proc., dodatkowo pogarszają nastroje wśród firm prywatnych oraz zwiększają koszty operacyjne" - dodał ekspert.

Coface podało, że najwięcej niewypłacalności w pierwszym półroczu miał sektor usług - ogłosiło je 1065 firm, czyli 28 proc. ogółu. Kolejny jest handel - 744 firm, czyli 20 proc., oraz sektor budowlany - 643 firmy, 17 proc. ogółu. Firma oceniła, że branża ta jest "zduszona niskim popytem" i nie pomaga jej wolny napływ unijnych pieniędzy. Jedynie w rolnictwie niewypłacalność firm spadła, tak samo jak w roku ubiegłym.

Wiceprezes Coface Paweł Tobis zwrócił uwagę, że co szóste odnotowane postępowanie dotyczy branży budowlanej, co oznacza prawie 30-proc. wzrost liczby postępowań w rok. - Ta wysoka dynamika wskazuje, że sytuację w tym obszarze – mimo raportowanego w czerwcu odbicia po słabszych miesiącach – nadal należy uznać za złożoną - stwierdził Tobis.

Dodał, że branża nadal oczekuje na ożywienie, w tym w inwestycjach publicznych, takich jak budownictwo drogowe, kolejowe, energetyka czy sektor obronny.

Padnie rekord niewypłacalności

Eksperci prognozują, że pod koniec tego roku prawdopodobnie padnie kolejny rekord liczby niewypłacalnych firm, a trend wzrostowy utrzyma się w 2026 r. i zbliży się do 6 tys. takich przypadków rocznie.

Dadej wskazał, że perspektywy na drugą połowę tego roku wskazują jednocześnie na stopniową poprawę kondycji przedsiębiorstw. - Coraz mniej firm planuje podwyżki wynagrodzeń, a porozumienie handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi może zwiększyć przewidywalność globalnej polityki handlowej, choć jej efekty mogą być widoczne z opóźnieniem. Dotychczasowe oraz oczekiwane obniżki stóp procentowych powinny również ułatwić przedsiębiorcom dostęp do finansowania oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycji - uważa ekspert Coface.

Dodał, że choć wysoki poziom niewypłacalności może budzić niepokój, to z punktu widzenia efektywności gospodarki jest to "zjawisko pożądane". - Szczególnie jeśli nie wynika z wahań koniunkturalnych. Sprawne wchodzenie firm na rynek jest równie istotne, co ich wychodzenie lub restrukturyzacja w momencie, gdy nie są w stanie sprostać zmieniającym się warunkom gospodarczym - wskazał Dadej.

Coface to firma działająca w sektorze ubezpieczeń należności; działa w 160 krajach.

