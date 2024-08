Minister zapowiada zmiany dla firm. Odpowiedź "na patologiczne doświadczenia"

- Chcemy małymi krokami doprowadzić do sytuacji, żeby polscy przedsiębiorcy mogli robić to, co najlepiej potrafią - koncentrować się na prowadzeniu własnych działalności. Stąd chcemy jako Ministerstwo Rozwoju i Technologii po sejmowych wakacjach skierować do Sejmu pierwszy projekt ustawy, jako pierwszy pakiet deregulacyjny - powiedział podczas konferencji prasowej we wtorek minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Dodał, że resort chciałby skrócić kontrole, które - jak wyjaśnił - są często wskazywane przez przedsiębiorców "jako główny problem, główna przeszkoda prowadzenia swojej działalności gospodarczej". Przekazał też, że resort chce również, aby każda kontrolowana firma wiedziała, czego dotyczy kontrola oraz jakie ma przygotować dokumenty, po to, żeby kontrola ta nie wpływała negatywnie na ciągłość pracy. Szef MRiT podkreślił także, że ministerstwo zamierza "raz na zawsze skończyć z fikcyjnymi kontrolami". - Chcemy również w tym pierwszym pakiecie deregulacyjnym ustanowić dobre zasady legislacji gospodarczej. Wprowadzić kanon dobrych zasad, które będą towarzyszyły wprowadzaniu nowych zasad w prawie gospodarczym - to wydłużone vacatio legis do pół roku dla spraw związanych (...) z regulacją działalności gospodarczej, to kwestia zasady (...) "one in one out" - jedna regulacja musi prowadzić do uchylenia innej regulacji w podobnym obszarze - poinformował Paszyk.