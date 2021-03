Premier zapowiada przedłużenie wsparcia dla firm

- W przypadku obecnej fali niestety jest koniczność kontynuacji naszych obostrzeń. Dla kilkudziesięciu branż - zidentyfikowaliśmy tych branż po kodach PKD - 54, oznacza to znaczący ubytek przychodów i niemożność lub znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej - powiedział premier podczas konferencji.

Tarcza na kwiecień

Kolejne obostrzenia

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób: 1 osoba na 15 m kw. - w sklepach do 100 mkw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw.

Ograniczenie do 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. Centra i galerie handlowe - tak jak obecnie - pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Niedawno wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk przypominał, że obecnie tarcza branżowa została przedłużona na marzec. - To są kolejne 4 miliardy złotych, które trafią do przedsiębiorców - zwolnienie z ZUS-u, postojowe, bezzwrotna pożyczka do 5 tysięcy złotych. Ponadto, w PFR są decyzje o pełnym umorzeniu subwencji z tarczy 1.0 - mówił.