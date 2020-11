Gowin: święta będą testem, od którego zależy, ile polskich firm przetrwa trudny czas

Te święta to czas nadziei, ale też test, od którego będzie zależeć, ile polskich firm przetrwa, ile rodzin uniknie dramatu utraty miejsc pracy - mówił w sobotę minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Wicepremier zapowiedział też wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych skutkami epidemii.

Jak podkreślił w sobotę wicepremier Gowin, ogromna odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas. - Przed nami są te najważniejsze dla Polaków w trakcie roku święta, święta Bożego Narodzenia - mówił. Zaapelował w imieniu polskich przedsiębiorców, związkowców, pracowników, by miały one charakter "szczególnie kameralny". - Powinniśmy je spędzić wśród tych, którzy rzeczywiście są najbliżsi z najbliższych - zaznaczył.

- Te święta to jest czas nadziei, ale te święta to jest także test; i od tego, jak zdamy ten test zależeć będzie, to ilu z nas przeżyje ten trudny czas, ilu z nas uniknie uszczerbków na zdrowiu, ile polskich firm przetrwa ten trudny okres, ile rodzin uniknie dramatu, jakim zawsze jest utrata miejsc pracy - mówił.