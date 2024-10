Aktywne zawodowo rodziny będą mogły ubiegać się o bezgotówkowe wsparcie do 2150 złotych na zapewnienie opieki nad bliskimi po 75. roku życia - przewiduje opublikowany w poniedziałek projekt ustawy o bonie senioralnym. Nowe rozwiązanie ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku. Jednak do jego otrzymania trzeba będzie spełnić kilka warunków.

Bon senioralny. Założenia

Minimalna liczba punktów uprawniająca do bonu senioralnego wynosi 11, a maksymalna 60 punktów. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że jeśli np. senior otrzyma 24 punkty, to gmina może przyznać mu miesięcznie od 13 do 24 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego. Ocenę poziomu niezaspokojonych potrzeb przeprowadzi pracownik gminy.