W tych branżach oferują pięciocyfrowe kwoty

W styczniu 2025 roku najwięcej ogłoszeń o pracę opublikowano w kategorii Sprzedaż, która wyróżniła się także najwyższym wzrostem proponowanych wynagrodzeń - wynika z najnowszego raportu No Fluff Jobs. Liderami, pod względem wysokości zarobków, pozostają branże IT oraz Finanse i rachunkowość.

W tych branżach zarabiają najlepiej

Analiza wykazała, że najwyższe "widełki" oferowanych wynagrodzeń można znaleźć w kategoriach IT - w przypadku Analizy danych jest to od 22,8 tys. do 27 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 15-21 tys. zł brutto na umowie o pracę. Z kolei w obu kategoriach związanych z programowaniem jest to 20,1-25,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B lub 15-20 tys. zł brutto (Fullstack) i 15-22 tys. zł brutto (Backend) na umowie o pracę.