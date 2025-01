Sukces na rynku. Tu najłatwiej o pracę

Prognozy na 2025 rok wskazują, że sukces na rynku pracy osiągną organizacje skutecznie łączące innowacje z troską o pracowników - wskazał Rafał Nachyna, członek zarządu Grupy Pracuj. W raporcie firmy podkreślono, że najbardziej poszukiwane specjalizacje "to sprzedaż, praca fizyczna, IT, obsługa klienta oraz finanse i ekonomia".

2024 rok był okresem stabilizacji na rynku pracy, a obecna sytuacja jest sygnałem dojrzewania rynku - w organizacjach widać dążenie do efektywnego zarządzania talentami, a wśród pracowników aktywne poszukiwanie optymalnych warunków zatrudnienia - uważa Nachyna, cytowany w raporcie "Rynek Pracy Specjalistów".

W ub.r. pracodawcy opublikowali w serwisie Pracuj.pl 773 tys. ogłoszeń o pracę, a liczba aktywnych klientów wyniosła 59 061. Serwis zanotował 15-proc. wzrost liczby aplikacji rok do roku - podano.

Praca zdalna i hybrydowa wciąż na rynku

Nachyna przekazał, że w ubiegłym roku liczba ofert pracy utrzymywała się na poziomie zbliżonym do 2023 r. W grudniu jednak widoczny był wzrost, co daje podstawy - jego zdaniem - do optymistycznego spojrzenia na nadchodzące miesiące.