"Rynek działa na pełnych obrotach". Tyle można zarobić

- Wakacje mogą być okazją, by podreperować domowy budżet lub zdobyć dodatkowe doświadczenie - mówi założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot. Z raportu przygotowanego przez tę firmę wynika, że największe zapotrzebowanie w sezonie letnim dotyczy pracowników budowlanych. Mogą oni również liczyć na najwyższe wynagrodzenia.

- Wakacyjny rynek pracy działa na pełnych obrotach. Z jednej strony rośnie liczba wydarzeń, turystów i zapotrzebowanie na usługi sezonowe, a z drugiej wielu pracowników etatowych bierze urlopy, co zwiększa popyt na zastępstwa - wyjaśnia Krzysztof Inglot.

Tu można zarobić najwięcej

Wynagrodzenie za ich godzinę pracy wynosi od 31 do 50 zł netto dla osób poniżej 26. roku życia i od 30,5 do 42 zł dla pozostałych. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w sezonie letnim prace w tym sektorze przyspieszają, a "wykwalifikowana kadra jest na wagę złota".

Na drugim miejscu znalazł się instruktor sportów wodnych , m.in. kitesurfingu, stawki sięgają tu od 34 do 50 zł dla osób poniżej 26. roku życia oraz od 35 do 42 zł netto za godzinę pracy dla starszych.

Podium zamyka hostessa i pracownicy obsługi eventowej - tutaj wynagrodzenie sięga od 30 do 42 zł netto dla starszych i od 35 do 50 zł dla młodszych pracowników.

Operator hulajnóg, recepcjonista w hotelu

Poza podium jest operator hulajnóg elektrycznych . Jak wyjaśnili autorzy publikacji, odpowiada on za relokację, ładowanie i serwis sprzętu. W tym przypadku zarobki wynoszą od 25 do 35 zł w przypadku osób powyżej 26. r.ż. i 32,5 zł dla młodych.

"Piąta pozycja należy do animatora czasu wolnego, szczególnie poszukiwanego w hotelach, kurortach i resortach (...). Mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 27-30 zł netto za godzinę i często dodatkowe benefity, jak nocleg czy wyżywienie" - poinformowano, dodając, że osoby młodsze zarobią ok. 31 zł. Kolejny jest ratownik wodny z wynagrodzeniem od 27,4 zł dla osób starszych i od ok. 31 zł dla młodszych.