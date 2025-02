Firmy chcą pracowników w biurach, a nie w domach. Coraz więcej ogranicza pracę zdalną

Duże i średnie firmy w Polsce w ciągu ostatniego roku ograniczyły możliwość pracy zdalnej . Pod koniec 2024 r. zapewniało ją 62 proc. przedsiębiorstw, podczas gdy w styczniu 2024 r. było to 71 proc. Natomiast odsetek firm, które nie pozwalały pracownikom pracować z domu, wzrósł w tym czasie o 14 punktów procentowych, do 37 proc. - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Grant Thornton.

Pracownicy i tak muszą pojawiać się w biurze

"Jeśli pracodawcy zgadzają się na pracę zdalną, to jednak preferują, żeby pracownicy z mniejszą lub większą częstotliwością pojawiali się w biurze " - zauważyła firma Grant Thornton. Dodała, że firmy te argumentują, iż pracownik ma być w biurze 1-4 dni w miesiącu (27 proc.), 5 proc. deklaruje częstotliwość 4-10 dni, a od 10 do 15 dni - 13 proc.

W grudniu ub.r. 2 proc. firm nie wiedziało, jak często ich pracownicy powinni pojawić się w biurze. To spadek w porównaniu do stycznia 2024 r., kiedy było to 30 proc.

Firmy, które nie oferują pracy zdalnej, najczęściej powołują się na brak odpowiednich narzędzi do jej wykonywania, np. laptopów. Takiej odpowiedzi udzieliło 38 proc. badanych - to spadek o 5 p.p. w porównaniu do stycznia 2024 r. Z kolei 24 proc. firm obawia się spadku efektywności i jakości pracy (wzrost o 11 p.p.), a co czwarty pracodawca (24 proc.) twierdzi, że ich pracownicy nie wyrazili takiej chęci - to spadek o 11 p.p. w porównaniu do styczniowego badania.