Dwa zderzenia na S8. Korek ma kilka kilometrów

Na pasach tranzytowych na moście Grota-Roweckiego doszło do dwóch zdarzeń drogowych: w jednym uczestniczyły dwie ciężarówki, a w drugim trzy samochody osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala. - Jeden z pasów jest wyłączony z ruchu, a to oznacza duże utrudnienia. Korek już ma kilka kilometrów - ostrzega reporter tvnwarszawa.pl.