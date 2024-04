czytaj dalej

Jarosław Kaczyński w 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej powtórzył tezę o tym, że był to zamach i przekonywał, że podkomisja Antoniego Macierewicza "przedstawiła dowody" w tej sprawie. Nie wyjaśnił jednak, jakie rzekome dowody ma na myśli. - To był zamach Putina. A co do udziału innych, no to może to jeszcze jest przed nami, żebyśmy do końca o tym wiedzieli - dodał prezes PiS.