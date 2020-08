Tęczowa flaga na pomniku Prusa. Komenda stołeczna: obecność policjantów nie powinna dziwić

Stołeczni Policjanci znów interweniowali w związku z obecnością tęczowej flagi na pomniku. Tym razem symbol środowisk LGBT pojawił się na figurze Bolesława Prusa przy Krakowskim Przedmieściu. Policja podkreśla, że w tej sprawie nie wszczęto jeszcze postępowania i dodaje, że funkcjonariusze "nie pilnują pomników". Tymczasem w sieci pojawiła się relacja, z której wynika, że przy monumencie Prusa było dziewięciu funkcjonariuszy.

W sieci pojawiło się nagranie z interwencji policji przy pomniku Bolesława Prusa, który został przyozdobiony tęczową flagą. Jak wynika z relacji świadka, działo się to we wtorek. Przy monumencie obecnych miało być najpierw siedmiu policjantów, a później jeszcze dwóch.

"My nie pilnujemy pomników"

Jak przekazał nam Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy, funkcjonariusze interweniowali z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 261 Kodeksu karnego (dotyczy znieważania pomników). - Na miejscu zabezpieczono tęczową flagę. Nie wszczęto jeszcze postępowania w tej sprawie. Trwają czynności – przekazał.

Na pytanie, czy przy pomniku było dziewięciu funkcjonariuszy, odpowiedział, że na nagraniach, które on widział, było ich dwóch.

- Jeśli na miejscu była większa liczba policjantów, to nie jest sytuacja nadzwyczajna. Krakowskie Przedmieście nie jest odludnym miejscem. Z pewnością policjanci prowadzili tam swoje czynności wynikające z ich obowiązków. My nie pilnujemy pomników – dodał Szumiata.

"Wizerunek funkcjonariusza również podlega ochronie prawnej"

Na udostępnionym w sieci nagraniu policjant zwrócił się do obserwujących: tu nie można nagrywać. - My pana nie nagrywamy - odpowiadają autorzy. - Czy mogę zobaczyć, czy jestem nagrany? Jeśli jestem - proszę usunąć to nagranie - odpowiedział.

- Oczywiście nie ma zakazu nagrywania miejsc publicznych. Ale w tej konkretnej sytuacji policjant mógł mieć wątpliwości, co do upublicznienia jego wizerunku, a mógł sobie tego nie życzyć. Wizerunek funkcjonariusza również podlega ochronie prawnej – powiedział nam Szumiata.

Jak pisał w kwietniu tego roku Konkret24, każdy, kto nagrywa interwencję, nie może przeszkadzać funkcjonariuszom wykonywać ich obowiązków. Nie może jej też uniemożliwiać. A co w sytuacji, gdy policjant zakaże nagrywania? - W mojej ocenie jest to nieskuteczne. Nie ma ku temu podstawy prawnej - mówił Zbigniew Roman, adwokat. Problem zaczyna się, gdy osoba chce nagrany przez siebie materiał z wizerunkami policjantów i ich głosem umieścić w sieci - w tym wypadku co do zasady musi mieć ich zgodę. Mówi o tym art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W czwartek do sprawy odniosła się również Komenda Stołeczna Policji. "Do wszystkich osób zaskoczonych oględzinami pomnika Bolesława Prusa. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przeprowadza się oględziny. Polegają one m.in. na udokumentowaniu fotograficznym. Nie inaczej jest w przypadku znieważenia pomnika" - czytamy na twitterze KSP.

Komenda stołeczna dodała również, że "biorąc pod uwagę, ostatnie wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu i liczne postępowania dot. znieważenia pomników i obrazy uczuć religijnych, obecność policjantów nie powinna dziwić".

O interwencji przy pomniku Bolesława Prusa napisała wcześniej "Gazeta Stołeczna".

Zarzuty za flagi na pomnikach

W ostatnich tygodniach incydentów polegających na zawieszaniu tęczowych flag na warszawskich pomnikach było co najmniej kilka. W ubiegłą środę stołeczna policja poinformowała, że trzem osobom przedstawiono zarzuty w związku z wywieszeniem tęczowych flag na kilkunastu warszawskich pomnikach. Do zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 lipca. Z manifestu opublikowanego przez aktywistów w internecie wynika, że akcja miała na celu walkę z homofobią.

W środę, tego samego dnia, policjanci interweniowali przy pomniku Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu, bo na figurze znów pojawiła się tęczowa flaga. Do happeningu przyznała się na Facebooku prof. Magdalena Pecul-Kudelska, wykładowczyni na wydziale chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz aktywistka ruchu społecznego Obywatele RP.

Autor:dg/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl