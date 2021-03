Ciężki sprzęt wjechał na Marszałkowską

W środę rozpoczęły się pierwsze prace budowlane na Marszałkowskiej. Po zachodniej stronie wzdłuż placu Defilad powstanie droga dla rowerów. Prace potrwają do lata.

Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich, drogę dla rowerów wybuduje firma Adrog. "Już zabezpieczyła plac budowy i rozstawiła potrzebny sprzęt, po czym w środę przystąpiła do pierwszych prac. Te na początku będą wiązały się z demontażem części chodnika i wytyczaniem śladu pod przyszłą trasę dla rowerzystów" - przekazali drogowcy.

Droga rowerowa wzdłuż placu Defilad

I przypomnieli, że nowa droga dla rowerów powstanie wzdłuż placu Defilad. "Od północy zostanie włączona do istniejącej infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Od południa połączy się z planowanym na ten rok układem dróg i przejazdów rowerowych na rondzie Dmowskiego" - zaznaczyli.

ZDM podkreślił, że rozpoczęta inwestycja zakłada też remont chodnika i wytyczenie miejsc postojowych na szerokiej jezdni. Zgodnie z umową, prace potrwają do lata.

Więcej zieleni i dostępność dla pieszych

Przypomnieli też, że inwestycja to pierwszy krok do odnowienia ulicy Marszałkowskiej w ramach realizacji programu Nowe Centrum Warszawy. Następnie – w kolejnych latach – przejdzie znacznie większe zmiany. "Mają one bazować na koncepcji 'Zielonej Marszałkowskiej', opracowanej przez Zarząd Zieleni i konsultowanej z mieszkańcami. Przewiduje ona więcej zieleni, w tym także między torowiskiem a jezdnią" - czytamy w zapowiedzi.